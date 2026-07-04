كأس العالم - تشكيل كندا.. علي أحمد يقود الهجوم أمام المغرب

السبت، 04 يوليه 2026 - 18:51

كتب : FilGoal

جيسي مارش - كندا

يقود علي أحمد هجوم كندا في كأس العالم 2026 أمام منتخب المغرب في دور الـ16.

وتقام المباراة على ملعب هوستون في الولايات المتحدة الأمريكية وتنطلق المباراة عند الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن جيسي مارش مدرب كندا تشكيل المنتخب الرسمي لمواجهة المغرب في دور الـ16 لكأس العالم.

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وجاء تشكيل كندا كالتالي:

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو.

الدفاع: أليستير جونستون - لوك دي فوجيرول - مويز بومبيتو - ريتشـي لارييا - نيكو سيجور.

الوسط: ستيفن أوستاكيو - تاني أولواسيي - تاجون بوكانان.

الهجوم: جوناثان ديفيد - علي أحمد.

وتأهل منتخب كندا إلى دور الـ16 بعدما تخطى عقبة جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسيواجه المتأهل من المغرب وكندا الفائز من فرنسا وباراجواي في الدور ربع النهائي لكأس العالم.

كأس العالم منتخب كندا
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