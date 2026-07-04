كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا

السبت، 04 يوليه 2026 - 18:44

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أجرى محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب تغيير وحيد في خط دفاع فريقه لمواجهة كندا.

ويلعب المغرب ضد كندا في دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويشارك رضوان حلحال بدلا من شادي رياض مدافع المغرب.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بسبب الإصابة.. منتخب فرنسا يفتقد تشواميني ضد باراجواي كأس العالم - المواجهة الثالثة.. هل يحقق محمد صلاح أول انتصار له أمام ميسي كأس العالم - إبراهيم حسن: منتخب مصر سيحصل على راحة.. وهذا موعد السفر لأتلانتا كأس العالم - الشروق: بيتكوفيتش قرر الرحيل عن تدريب الجزائر

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – رضوان حلحال - نصير مزراوي

الوسط: أيوب بوعدي – عز الدين أوناحي – نائل العيناوي

الهجوم: براهيم دياز – إسماعيل صيباري – بلال الخنوس

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعد تخطي هولندا في دور الـ32 بركلات الترجيح.

بينما فاز منتخب كندا في دور الـ32 على جنوب إفريقيا.

رضوان حلحال المغرب كأس العالم كندا
نرشح لكم
كأس العالم - تشكيل كندا.. علي أحمد يقود الهجوم أمام المغرب لأول مرة كأس العالم - بسبب الإصابة.. منتخب فرنسا يفتقد تشواميني ضد باراجواي كأس العالم - المواجهة الثالثة.. هل يحقق محمد صلاح أول انتصار له أمام ميسي كأس العالم - الشروق: بيتكوفيتش قرر الرحيل عن تدريب الجزائر كأس العالم - إبراهيم حسن: منتخب مصر سيحصل على راحة.. وهذا موعد السفر لأتلانتا كأس العالم - إنزو: حلم الطفولة يمنحني الدافع.. وسنستعد بقوة لمواجهة مصر كلوب عن تدريب ألمانيا: أنا جاهز واستعدت طاقتي راشفورد: أغلقت ملف الانتقالات للتركيز على حلم كأس العالم
أخر الأخبار
كأس العالم - تشكيل كندا.. علي أحمد يقود الهجوم أمام المغرب لأول مرة دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا 8 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - البنك الأهلي يتقدم بعرض لضم خير الدين طوال من وفاق سطيف 15 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - بسبب الإصابة.. منتخب فرنسا يفتقد تشواميني ضد باراجواي 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - المواجهة الثالثة.. هل يحقق محمد صلاح أول انتصار له أمام ميسي 40 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الشروق: بيتكوفيتش قرر الرحيل عن تدريب الجزائر ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: منتخب مصر سيحصل على راحة.. وهذا موعد السفر لأتلانتا ساعة | في المونديال
كأس العالم - إنزو: حلم الطفولة يمنحني الدافع.. وسنستعد بقوة لمواجهة مصر ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 3 كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة 4 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين
/articles/532546/كأس-العالم-تشكيل-المغرب-تغيير-في-الدفاع-ومحمد-وهبي-يحافظ-على-عناصره-أمام-كندا