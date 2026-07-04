كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا

أجرى محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب تغيير وحيد في خط دفاع فريقه لمواجهة كندا.

ويلعب المغرب ضد كندا في دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويشارك رضوان حلحال بدلا من شادي رياض مدافع المغرب.

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – رضوان حلحال - نصير مزراوي

الوسط: أيوب بوعدي – عز الدين أوناحي – نائل العيناوي

الهجوم: براهيم دياز – إسماعيل صيباري – بلال الخنوس

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعد تخطي هولندا في دور الـ32 بركلات الترجيح.

بينما فاز منتخب كندا في دور الـ32 على جنوب إفريقيا.