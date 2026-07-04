كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا
السبت، 04 يوليه 2026 - 18:44
كتب : FilGoal
أجرى محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب تغيير وحيد في خط دفاع فريقه لمواجهة كندا.
رضواني حلحال
النادي : مونبلييه
ويلعب المغرب ضد كندا في دور الـ16 لكأس العالم 2026 في أمريكا.
ويشارك رضوان حلحال بدلا من شادي رياض مدافع المغرب.
وجاء تشكيل المغرب كالآتي:
المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – رضوان حلحال - نصير مزراوي
الوسط: أيوب بوعدي – عز الدين أوناحي – نائل العيناوي
الهجوم: براهيم دياز – إسماعيل صيباري – بلال الخنوس
وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعد تخطي هولندا في دور الـ32 بركلات الترجيح.
بينما فاز منتخب كندا في دور الـ32 على جنوب إفريقيا.
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