خبر في الجول - البنك الأهلي يتقدم بعرض لضم خير الدين طوال من وفاق سطيف

السبت، 04 يوليه 2026 - 18:36

كتب : عمرو نبيل

خير الدين طوال

تقدم نادي البنك الأهلي بعرض رسمي إلى نادي وفاق سطيف الجزائري من أجل التعاقد مع خير الدين طوال لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

خير الدين طوال

النادي : اتحاد العاصمة

البنك الأهلي

وعلم FilGoal.com أن إدارة البنك الأهلي تنتظر حاليا الرد المالي من جانب نادي وفاق سطيف لحسم تفاصيل الصفقة، في ظل اهتمام قوي بضم اللاعب لتدعيم خط الوسط.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، خاصة مع رغبة البنك الأهلي في إنهاء الصفقة سريعا حال التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

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وانضم خير الدين طوال إلى وفاق سطيف صيف 2025 قادما من اتحاد العاصمة الجزائري.

وينتهي عقد خير الدين طوال مع وفاق سطيف الصيف المقبل، لذلك يبحث الفريق عن بيعه والاستفاده ماديا من اللاعب قبل انتهاء عقده.

وخاض خير الدين طوال مع وفاق سطيف 32 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأنهى الفريق الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.

وفاق سطيف البنك الأهلي خير الدين طوال
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