كأس العالم - بسبب الإصابة.. منتخب فرنسا يفتقد تشواميني ضد باراجواي

تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم، بعد تأكد غياب أوريلين تشواميني عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم صباح غدا الأحد.

وكشفت إذاعة RMC Sport أن تشواميني شعر بانزعاج في عضلة الفخذ خلال مران الجمعة، ليُحسم غيابه رسميا عن مباراة السبت المقررة في فيلادلفيا.

وبحسب التقرير فإن مدة غياب تشواميني تُقدر مبدئيا بنحو أربعة أيام، مع متابعة دقيقة لحالته من الجهاز الفني، على أمل لحاقه بمباراة ربع النهائي يوم 9 يوليو حال تأهل فرنسا.

وفي ظل الغياب المنتظر، بات مانو كونيه المرشح الأبرز لشغل مركز خط الوسط بدلا من تشواميني أمام باراجواي، في اختبار صعب للديوك في الأدوار الإقصائية.

ويواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من المغرب وكندا في الدور ربع النهائي من كأس العالم.

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