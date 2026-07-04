كأس العالم - المواجهة الثالثة.. هل يحقق محمد صلاح أول انتصار له أمام ميسي

السبت، 04 يوليه 2026 - 18:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ميسي

مواجهة مرتقبة ومنتظرة من كل الجماهير المصرية ستجمع بين منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين
مصر

وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس العالم بعدما تخطى أستراليا بركلات الترجيح، ووصل منتخب الأرجنتين إلى الدور ذاته بالفوز على كاب فيردي 3-2.

مباراة عنوانها محمد صلاح قائد الفراعنة ضد ميسي أسطورة التانجو.

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وستكون هذه المواجهة هي الثالثة بين محمد صلاح وميسي طوال مسيرة النجمين.

وسبق وواجه محمد صلاح الأسطورة ميسي مرتين.

الأولى عندما كان صلاح لاعبا في روما الإيطالي ولعب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

والثانية كانت بقميص ليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال أيضا، وفاز وقتها برشلونة 3-0 في ذهاب نصف النهائي، وسجل ميسي هدفين.

قبل أن يعود ليفربول في مباراة العودة ويفوز 4-0 ويتأهل للنهائي في لقاء غاب عنه صلاح للإصابة.

وبذلك ستكون مباراة يوم الثلاثاء المقبل هي المواجهة الثالثة بين الفرعون المصري محمد صلاح وميسي.

فهل يحقق صلاح أول انتصار له أمام ميسي وهذه المرة بقميص منتخب مصر.

كأس العالم محمد صلاح ليونيل ميسي
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