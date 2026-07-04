كأس العالم - المواجهة الثالثة.. هل يحقق محمد صلاح أول انتصار له أمام ميسي

مواجهة مرتقبة ومنتظرة من كل الجماهير المصرية ستجمع بين منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم.

وتأهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس العالم بعدما تخطى أستراليا بركلات الترجيح، ووصل منتخب الأرجنتين إلى الدور ذاته بالفوز على كاب فيردي 3-2.

مباراة عنوانها محمد صلاح قائد الفراعنة ضد ميسي أسطورة التانجو.

وستكون هذه المواجهة هي الثالثة بين محمد صلاح وميسي طوال مسيرة النجمين.

وسبق وواجه محمد صلاح الأسطورة ميسي مرتين.

الأولى عندما كان صلاح لاعبا في روما الإيطالي ولعب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

والثانية كانت بقميص ليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال أيضا، وفاز وقتها برشلونة 3-0 في ذهاب نصف النهائي، وسجل ميسي هدفين.

قبل أن يعود ليفربول في مباراة العودة ويفوز 4-0 ويتأهل للنهائي في لقاء غاب عنه صلاح للإصابة.

وبذلك ستكون مباراة يوم الثلاثاء المقبل هي المواجهة الثالثة بين الفرعون المصري محمد صلاح وميسي.

فهل يحقق صلاح أول انتصار له أمام ميسي وهذه المرة بقميص منتخب مصر.