كأس العالم - الشروق: بيتكوفيتش قرر الرحيل عن تدريب الجزائر

بات مستقبل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لمنتخب الجزائر محل شك كبير، في ظل الأنباء المتزايدة عن قرب رحيله عن تدريب المنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وغادر منتخب الجزائر منافسات كأس العالم من الدور 32 بعد الهزيمة بهدفين مقابل لا شيء أمام سويسرا.

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية أن بيتكوفيتش أبلغ المقربين منه بنيته تقديم الاستقالة من منصبه، في خطوة تأتي بعد موجة انتقادات حادة طالت اختياراته الفنية وأداء الفريق في البطولة.

وأضاف التقرير إلى أن المدرب البوسني يستعد لتقديم استقالته رسميا إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الأسبوع المقبل، في انتظار حسم القرار النهائي بشأن نهاية مشواره مع محاربي الصحراء.

وفي ظل ترقب الإعلان الرسمي، سواء بقبول الاستقالة أو اتخاذ قرار الإقالة، تشير كل المعطيات إلى أن مواجهة سويسرا في المونديال كانت الأخيرة لبيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لمنتخب الجزائر.

وكشف سانتي أونا الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أن إريك شيل مرشح لخلافة بيتكوفيتش كمدرب لمنتخب الجزائر وأن الاتصالات بين الطرفين انطلقت صباح اليوم السبت.

وينتظر أن تكشف الساعات المقبلة موقف الجزائر مع رحيل بيتكوفيتش وتعيين بديل له من أجل خوض تصفيات أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري.