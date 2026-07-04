كأس العالم - إبراهيم حسن: منتخب مصر سيحصل على راحة.. وهذا موعد السفر لأتلانتا

السبت، 04 يوليه 2026 - 17:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موعد توجه منتخب مصر إلى ولاية أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال حسن عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "منتخب مصر سيتجه في تمام الثانية ظهرا اليوم بتوقيت دالاس إلى مدينة أتالانتا بأمريكا، استعدادا لخوض مواجهة الأرجنتين".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - إبراهيم حسن: المشادة مع الشرطي؟ "لو هموت محدش يدوس على كرامتنا" كأس العالم - شرطة دالاس تصدر بيانا حول واقعة إبراهيم حسن مع الشرطي الأمريكي مصدر من المنتخب لـ في الجول: مشادة بين إبراهيم حسن وأحد المنظمين دفاعا عن الجمهور المصري كأس العالم - إبراهيم حسن: لن نتراجع في الشوط الثاني ضد أستراليا

وتابع "المنتخب لن يتدرب اليوم، لأن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين قسطا من الراحة بعد مباراة أستراليا".

وفازت مصر على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقام مواجهة مصر ضد الأرجنتين على ملعب أتلانتا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

منتخب مصر الأرجنتين إبراهيم حسن أتلانتا كأس العالم 2026
نرشح لكم
مباشر كأس العالم – كندا ضد المغرب كأس العالم - تشكيل كندا.. علي أحمد يقود الهجوم أمام المغرب لأول مرة كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا كأس العالم - بسبب الإصابة.. منتخب فرنسا يفتقد تشواميني ضد باراجواي كأس العالم - المواجهة الثالثة.. هل يحقق محمد صلاح أول انتصار له أمام ميسي كأس العالم - الشروق: بيتكوفيتش قرر الرحيل عن تدريب الجزائر كأس العالم - إنزو: حلم الطفولة يمنحني الدافع.. وسنستعد بقوة لمواجهة مصر كلوب عن تدريب ألمانيا: أنا جاهز واستعدت طاقتي
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم – كندا ضد المغرب 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تشكيل كندا.. علي أحمد يقود الهجوم أمام المغرب لأول مرة 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – تشكيل المغرب.. تغيير في الدفاع ومحمد وهبي يحافظ على عناصره أمام كندا 49 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - البنك الأهلي يتقدم بعرض لضم خير الدين طوال من وفاق سطيف 57 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - بسبب الإصابة.. منتخب فرنسا يفتقد تشواميني ضد باراجواي ساعة | في المونديال
كأس العالم - المواجهة الثالثة.. هل يحقق محمد صلاح أول انتصار له أمام ميسي ساعة | في المونديال
كأس العالم - الشروق: بيتكوفيتش قرر الرحيل عن تدريب الجزائر ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: منتخب مصر سيحصل على راحة.. وهذا موعد السفر لأتلانتا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 3 كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة 4 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين
/articles/532541/كأس-العالم-إبراهيم-حسن-منتخب-مصر-سيحصل-على-راحة-وهذا-موعد-السفر-لأتلانتا