كأس العالم - إبراهيم حسن: المنتخب سيحصل على راحة من التدريبات.. وهذا موعد السفر لأتلانتا

السبت، 04 يوليه 2026 - 17:24

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موعد توجه منتخب مصر إلى ولاية أتلانتا استعدادا لمواجهة الأرجنتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال حسن عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "منتخب مصر سيتجه في تمام الثانية ظهرا اليوم بتوقيت دالاس إلى مدينة أتالانتا بأمريكا، استعدادا لخوض مواجهة الأرجنتين".

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وتابع "المنتخب لن يتدرب اليوم، لأن الجهاز الفني فضل منه اللاعبين قسطا من الراحة بعد مباراة أستراليا".

وفازت مصر على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقام مواجهة مصر ضد الأرجنتين على ملعب أتلانتا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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