كأس العالم - إنزو: حلم الطفولة يمنحني الدافع.. وسنستعد بقوة لمواجهة مصر

كشف إنزو فيرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين، أن اللعب بقميص التانجو يتطلب دائما تقديم مجهود إضافي داخل الملعب، مشيرا إلى أن حلم الطفولة بالوصول إلى هذا المستوى يمنحه دافعا خاصا في كل مباراة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة مصر في دور الـ16 من كأس العالم الثلاثاء المقبل.

وقال إنزو فيرنانديز عبر شبكة TYC الأرجنتينية: "شعرت بتقلصات عضلية عند الدقيقة 75 أو 80".

وواصل "دائمًا عليك أن تقدم شيئا إضافيا مع المنتخب وتترك أثر كبير في المباراة".

وأردف "في طفولتي كنت أحلم بالتواجد هنا، وهذا يمنحني دفعة إضافية دائما لأقدم كل شيء من أجل المنتخب".

وأتم "سنستعد جيدا للمباراة المقبلة".

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا أمام كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور 32 من كأس العالم ليضرب موعدا مع منتخب مصر الفائز على أستراليا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة.

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