كلوب عن تدريب ألمانيا: أنا جاهز واستعدت طاقتي

أكد يورجن كلوب دخوله في مفاوضات مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لتولي تدريب منتخب ألمانيا، خلفًا ليوليان ناجلسمان، الذي استقال من منصبه عقب الخروج من دور الـ32 لكأس العالم 2026.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "ماجينتا تي في" الألمانية: "استقال يوليان، والاتحاد يعمل حاليًا على اختيار المدرب الجديد، وقد تواصل معي بالفعل ضمن هذه الجهود."

وأشار الاتحاد الألماني، في بيان بشأن مستقبل المنتخب، إلى أن كلوب أبدى استعداده لتولي المهمة، إلا أن المدرب أوضح أن المفاوضات ستستغرق بعض الوقت بسبب ارتباطه بعقد مع شبكة أندية ريد بول، حيث يشغل منصب المدير العالمي لكرة القدم.

وأضاف كلوب: "قبل نحو عامين غادرت ليفربول وقلت إنني لم أعد أملك الطاقة للاستمرار في العمل أو البقاء عامًا إضافيًا مع النادي. ومنذ ذلك الحين استعدت طاقتي بشكل كبير، وأنا الآن جاهز."

وتحدث المدرب الألماني عن سلفه المحتمل، قائلًا: "يوليان ناجلسمان مدرب ممتاز، وليس مسؤولًا عن المشكلات الأعمق التي يعاني منها المنتخب."

وأتم: "كرة القدم الألمانية تمر بمرحلة مفصلية، ونحتاج إلى تغيير الأمور بشكل جذري. سواء كنت أنا من سيتولى المهمة في النهاية أو شخص آخر، فهذا لا يغير حقيقة أن التغيير أصبح ضروريًا."