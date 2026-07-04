كأس العالم - ألكانتارا: يامال يصنع الفارق دائما.. واللعبة أصبحت أسرع وأصعب

أشاد تياجو ألكانتارا أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق برشلونة بالموهبة الاستثنائية لـ لامين يامال، مؤكدًا أن الجناح الشاب كان العامل الحاسم في كل مرة يشارك فيها خلال التدريبات.

ويخوض لامين يامال منافسات كأس العالم مع منتخب إسبانيا وساهم في تأهل اللاروخا لدور الـ16 ومواجهة البرتغال.

وقال ألكانتارا عبر بودكاست Rio Ferdinand Presents: "المميز في وجودي في الطاقم الفني لبرشلونة هو أنني كنت قد اعتزلت مؤخرا، فكنت قادرا على التدرب معهم ومواكبة إيقاعهم، ورؤية مستواهم الرائع وتحركاتهم عن قرب".

وواصل "في التقسيمات والمباريات المصغرة خلال التدريبات، كان لامين يامال يصنع الفارق دائما، الفريق الذي يكون في صفوفه هو من يفوز، لقد كان أمرا مذهلا".

وأردف "ما يعجبني في هذا الجيل من الشباب هو قدرتهم على الانطلاق بالكرة بسرعة فائقة لم نشهدها من قبل، ومع ذلك يتخذون القرارات الأكثر ذكاءً".

وكشف "هذا هو الفارق بين الماضي والحاضر، اللعبة أصبحت أسرع، وربما يمتلك جيل اليوم مهارات أقل من جيلنا، لكنهم يتحركون بإيقاع أسرع في كل المواقف، ويتخذون القرارات الصحيحة أثناء الركض السريع بالكرة أو بدونها".

وواصل "ولهذا يقال إن كرة القدم أصبحت بدنية أكثر، هم أفضل منا في السرعة، ولكن عندما يهدأ إيقاع اللعب، ربما كنا نحن أفضل في وقتنا".

وأتم "عقليته ليست خاطئة، هو صبي صغير لكنه ناضج جدا، يعيش الآن الحياة الرائعة التي يستحقها، والأمر يعود إليه في تحديد مستقبله، إما أن يبني مسيرة مستقرة لسنوات طويلة في أعلى مستوى، أو يكتفي بما حققه ويعتمد على نجوميته فقط".

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة البرتغال في دور الـ16 يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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