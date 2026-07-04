كأس العالم - صلاح الأكثر صناعة للفرص بعد نهاية دور الـ 32

السبت، 04 يوليه 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - أستراليا

انتهى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

مصر

وحقق محمد صلاح رقما جديدا على مستوى صناعة الفرص لزملائع بعد خوض أول 4 مباريات بالبطولة.

وشارك صلاح في 3 مباريات بدور المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكا وإيران، كما شارك في دور الـ 32 ضد أستراليا.

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وبعد نهاية دور الـ 32، جاء محمد صلاح في صدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

ونجح صلاح في صناعة 16 فرصة لزملائه متساويا مع لياندرو تروسارد لاعب بلجيكا كأكثر من صنعا الفرص في البطولة حتى الآن.

ويأتي خلفهما أشرف حكيمي نجم المغرب والذي صنع 14 فرصة.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ 16 ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو.

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