كأس العالم - اتحاد الكرة يعلن توفير عدد محدود من تذاكر مباراة مصر ضد الأرجنتين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توافر عدد محدود من تذاكر مباراة مصر ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وتستعد مصر لمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو بدور الـ 16 من كأس العالم.

وأشار الاتحاد إلى وجود عدد محدود من تذاكر المباراة.

وأعلن الاتحاد استقبال طلبات شراء التذاكر وسداد قيمتها بمقره في مدينة 6 أكتوبر.

ونظرا لمحدودية عدد التذاكر، سيتم تخصيصها وفقا لأسبقية استكمال إجراءات الحجز والسداد وحتى نفاد الكبية المتاحة.

وسيمكن السداد عن طريق كافة البطاقات البنكية أو أي وسيلة دفع إلكتورنية.

وفازت مصر في دور الـ 32 على أستراليا بركلات التجريح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل منتخب الأرجنتين بعد الفوز على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتأهلت مصر لدور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.