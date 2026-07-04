مواعيد مباريات السبت 4 يوليو - كندا ضد المغرب.. وفرنسا تواجه باراجواي

السبت، 04 يوليه 2026 - 10:45

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - المغرب ضد هولندا

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 4 يوليو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

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كندا × المغرب.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

باراجواي × فرنسا.. 12:00 صباحا - بي إن سبورتس ماكس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

المغرب فرنسا مواعيد مباريات السبت
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