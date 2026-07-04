مواعيد مباريات السبت 4 يوليو - كندا ضد المغرب.. وفرنسا تواجه باراجواي
السبت، 04 يوليه 2026 - 10:45
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 4 يوليو والقنوات الناقلة.
كأس العالم 2026
كندا × المغرب.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
باراجواي × فرنسا.. 12:00 صباحا - بي إن سبورتس ماكس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر وهبي: مواجهة كندا أهم مباراة لنا في كأس العالم كأس العالم - لويس دياز: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أمام غانا كأس العالم - كيروش: كولومبيا فرضت سيطرتها.. والفريق الأفضل هو من فاز كأس العالم - لويس دياز رجل مباراة كولومبيا ضد غانا كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 سقط الحصن كأس العالم - مدرب كندا: المغرب بلا نقاط ضعف.. وعلينا التمسك بأسلوبنا كأس العالم - مؤتمر سكالوني: أهنئ كاب فيردي.. لكننا نستحق الفوز
أخر الأخبار
سقط الحصن 4 ساعة | في المونديال