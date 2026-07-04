كأس العالم - مؤتمر وهبي: مواجهة كندا أهم مباراة لنا في كأس العالم

وصف محمد وهبي مدرب المغرب مباراة منتخب بلاده ضد كندا بالمباراة الأهم لفريقه في كأس العالم.

ويلعب المغرب ضد كندا مساء السبت ضمن دور الـ16 لكأس العرب.

وقال محمد وهبي مدرب المغرب في مؤتمر صحفي: "نحترم المنتخب الكندي كثيرا، فهو منتخب قوي ويملك الكثير من الجودة. ما سيجعلنا نفوز ليس ما قدمناه في المباريات السابقة، وإنما ما سنقدمه على أرض الملعب".

وأضاف "شادي رياض تعرض لكدمة في الركبة خلال المباراة الماضية، ولا تبدو الإصابة خطيرة. سنقيم حالته، لكن من سيشارك سيكون جاهزا بنسبة 100%".

وتابع "أبلغت اللاعبين أن مواجهة كندا هي أهم مباراة لنا في كأس العالم، وربما من أهم المباريات في مسيرتي التدريبية، وأعتقد أنها ستكون الأصعب".

وشدد "أعجبني منتخب كندا كثيرا. تطور بشكل واضح مقارنة بنسخة 2022، فهو منتخب منظم للغاية، يمتلك هوية واضحة، ويعرف ماذا يفعل بالكرة وبدونها، وحتى في رميات التماس".

وواصل "في مثل هذه البطولات، التحضير الذهني أهم من البدني. عندما يكون اللاعب قويا ذهنيا يستطيع تجاوز الإرهاق، وأرقامنا تؤكد أننا نركض أكثر وبنسق أعلى بعد كل مباراة".

وأجاب "دياز؟ عندما يتعلق الأمر بأحد أفضل لاعبينا، فمن الطبيعي أن ينتظر الجميع منه المزيد. إنه يقدم عملا مهما، وأنا واثق من أنه سيواصل التطور خلال البطولة".

وشدد "نمنح لاعبينا حرية كبيرة داخل الملعب، ونحاول خلق فوضى منظمة بكثرة التحركات، بما يتناسب مع خصائص اللاعب المغربي وقدراته الفنية والبدنية".

وأتم تصريحاته "صلابتنا الدفاعية ليست مجهود المدافعين فقط، بل هي ثمرة عمل جماعي. ندافع بشكل جيد ولا نمنح المنافسين الكثير من الفرص، وهذا يمنحنا الثقة قبل مواجهة كندا".

ويلاقي منتخب المغرب نظيره الكندي يوم السبت 4 يوليو الساعة 8 مساءً.

ويدير طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة مايكل أوليفر، مباراة كندا أمام المغرب.

وتعد تلك المرة الأولى التي يدير فيها مايكل أوليفر مباراة يكون أحد طرفيها المنتخبين المغربي أو الكندي.

وجاء طاقم الحكام على النحو التالي:

حكم ساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر

مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بورت

مساعد ثان: الإنجليزي جيمس مانورينج

الحكم الرابع: الهولندي داني ماكيلي

الحكم المساعد الاحتياطي: الهولندي هيسيل ستيجسترا

ويلتقي الفائز من مباراة كندا أمام المغرب، مع الفائز من مباراة باراجواي أمام فرنسا في الدور ربع النهائي لكأس العالم.

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