كأس العالم - لويس دياز: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أمام غانا

يرى لويس دياز نجم كولومبيا أن منتخب بلاده كان بإمكانه تسجيل مزيد من الأهداف في مواجهة غانا.

واكتفى منتخب كولومبيا بالفوز على غانا بهدف دون رد ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

وقال لويس دياز عبر بي إن سبورتس: "كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وهذا ما كنا نبحث عنه، لكن الأهم هو التأهل. وأعتقد أن جائزة أفضل لاعب تعود إلى الفريق بأكمله".

وأضاف "علينا أن نواصل العمل بهدوء وتواضع، وأعتقد أننا نتحسن مباراة بعد أخرى".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن الأجواء والاحتفالات الآن رائعة في كولومبيا. أنا سعيد بالدعم الكبير من الجماهير، وأعتقد أن البلاد تعيش لحظة استثنائية بعد هذا الفوز".

وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 14.

وحصل لويس دياز على جائزة رجل مباراة كولومبيا ضد غانا.

وسجل لاعب بايرن ميونيخ هدفا لكن حكم المباراة بداعي التسلل.

وحجز منتخب كولومبيا مقعدا في دور الـ16 ليواجه سويسرا بثمن النهائي.

منتخب غانا بات المنتخب الإفريقي الثامن الذي يودع كأس العالم بعد كل من: تونس وجنوب إفريقيا والسنغال والجزائر والكونغو وكاب فيردي وكوت ديفوار.