كأس العالم - كيروش: كولومبيا فرضت سيطرتها.. والفريق الأفضل هو من فاز

السبت، 04 يوليه 2026 - 07:37

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

اعترف البرتغالي كارلوس كيروش مدرب غانا بأحقية منتخب كولومبيا في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم على حساب فريقه.

وفازت كولومبيا على غانا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

وقال كيروش عبر بي إن سبورتس: "كولومبيا فرضت سيطرتها على المباراة وخلقت العديد من الفرص، ولم نتمكن من استعادة الكرة منهم بسهولة".

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وأضاف "منتخب غانا لعب بعزيمة وحاول التقدم إلى الأمام، لكن لأسباب معينة لم تكن اللمسة الأخيرة بالجودة المطلوبة. في النهاية، الفريق الأفضل هو من فاز".

وشدد "الإصابة التي تعرضنا لها في بداية المباراة جاءت في توقيت سيئ، وأثرت على تنظيمنا الدفاعي، فتراجع انضباط الفريق".

وأكمل "اللاعب البديل احتاج إلى بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، واستقبلنا هدف اللقاء الوحيد خلال تلك الفترة".

وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 14.

وحجز منتخب كولومبيا مقعدا في دور الـ16 ليواجه سويسرا بثمن النهائي.

منتخب غانا بات المنتخب الإفريقي الثامن الذي يودع كأس العالم بعد كل من: تونس وجنوب إفريقيا والسنغال والجزائر والكونغو وكاب فيردي وكوت ديفوار.

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