كأس العالم - لويس دياز رجل مباراة كولومبيا ضد غانا

حصل الكولومبي لويس دياز على جائزة رجل مباراة كولومبيا ضد غانا.

وفازت كولومبيا على غانا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 14.

وسجل لاعب بايرن ميونيخ هدفا لكن حكم المباراة بداعي التسلل.

وحجز منتخب كولومبيا مقعدا في دور الـ16 ليواجه سويسرا بثمن النهائي.

أرقام لويس دياز أمام غانا

الدقائق: 89

التسديدات: 5

تسديد على المرمى: 2

دقة تمريرات: 26/27 (96%)

مراوغات ناجحة: 2.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.