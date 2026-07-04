كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16

السبت، 04 يوليه 2026 - 07:01

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي مصر بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح

اختتمت منافسات دور الـ32 من منافسات كأس العالم، واكتمل عقد المتأهلين لثمن النهائي.

وأكمل منتخب كولومبيا عقد المتأهلين لدور الـ16 عقب الفوز على غانا بهدف دون رد.

فيما سيكون منتخب مصر على موعد ناري أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في ثمن النهائي.

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بينما يقص منتخب المغرب شريط مباريات دور الـ16 بمواجهة كندا.

ويقدم لكم جميع مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس العالم بتوقيت القاهرة كالتالي:

السبت 4 يوليو

كندا × المغرب – 8:00 مساء.

باراجواي × فرنسا – 11:59 مساء.

الأحد 5 يوليو

البرازيل × النرويج – 11:00 مساء.

الإثنين 6 يوليو

المكسيك × إنجلترا – 3:00 فجرا.

إسبانيا × البرتغال – 10:00 مساء.

الثلاثاء 7 يوليو

أمريكا × بلجيكا – 3:00 فجرا

الأرجنتين × مصر – 7:00 مساء

سويسرا × كولومبيا – 11:00 مساء.

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