ودعت غانا بقيادة كارلوس كيروش منافسات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام كولومبيا.

وفازت كولومبيا على غانا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 14.

وحجز منتخب كولومبيا مقعدا في دور الـ16 ليواجه سويسرا بثمن النهائي.

منتخب غانا بات المنتخب الإفريقي الثامن الذي يودع كأس العالم بعد كل من: تونس وجنوب إفريقيا والسنغال والجزائر والكونغو وكاب فيردي وكوت ديفوار.

سقط الحصن

المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب غانا الحالي والمدرب السابق لمنتخب مصر، طبق طريقته ونظامه الدفاعي المحكم كالعادة مع منتخب غانا.

طريقة كيروش نجحت في تخطي غانا لدور المجموعات لكنها فشلت في الصمود أمام الهجوم الكولومبي الذي سجل هدفا، وألغي له آخر عن طريق لويس دياز إضافة إلى العديد من الفرص الضائعة، مقابل تحفظ واضح من فريق المدرب كيروش.

نيستور لورينزو مدرب كولومبيا قال قبل المباراة في مؤتمر صحفي: "لا أعرف ما إذا كانت غانا ستلعب بأسلوب دفاعي متكتل. ربما يريدون مفاجأتنا أو الهجوم بكل ما أوتوا من قوة".

وتابع "إذا اختار الفريق الأفريقي التراجع إلى الخلف، فسنحتاج إلى الدقة والتحرك والتسديد من مسافة بعيدة. إلى جانب الأداء الجيد، أنت بحاجة إلى قليل من الفاعلية والحظ".

كيروش حافظ على أسلوبه الدفاعي لدرجة أن نسبة الاستحواذ بالشوط الأول جاءت 70% لمنتخب كولومبيا مقابل 30% للنجوم السوداء.

لكن حصن كيروش الذي نجح في قيادة غانا لتخطي دور المجموعات سقط أمام منتخب كولومبيا بقيادة المدرب نيستور لورينزو.











التشكيل

جون كوردوبا قاد هجوم كولومبيا أمام غانا في وجود جيمس رودريجيز، ولويس دياز، وجون أرياس.

في المقابل عاد لورانس إيتي زيجي لحراسة مرمى غانا بدلا من بنجامين أساري بعدما تعافي من الإصابة التي تعرض لها ضد بنما في اللقاء الأول.

وصف المباراة

بدأ منتخب كولومبيا المباراة بفرض سيطرته على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 14، بعدما أرسل لويس سواريز كرة عرضية متقنة، قابلها جون أرياس بتسديدة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى غانا، معلنًا تقدم كولومبيا بهدف دون رد.

وحاول منتخب كولومبيا تعزيز تقدمه، حيث تصدى لورانس أتي زيجي لتسديدة قوية من لويس دياز من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يواصل المنتخب الكولومبي ضغطه عبر الاستحواذ وتبادل التمريرات، في حين اعتمد منتخب غانا على المرتدات والكرات العرضية دون خطورة حقيقية.

ورد منتخب غانا بعدة محاولات هجومية، أبرزها تسديدة أنطوان سيمينيو التي اصطدمت بالدفاع، ورأسية جوردان أيو غير المتقنة، بينما أهدر لويس دياز ولويس سواريز فرصتين محققتين لكولومبيا، قبل أن يتألق الحارس أتي زيجي مجددًا ويتصدى لرأسية يوهان موخيكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا 1-0.

وبدأ منتخب كولومبيا الشوط الثاني بإجراء تبديل، ودفع ريتشارد ريوس بدلًا من خاميس رودريجيز، قبل أن يهدر ريوس فرصة خطيرة.

وواصل منتخب كولومبيا ضغطه حتى نجح لويس دياز في الدقيقة 56 في تسجيل الهدف الثاني، بعدما استغل تمريرة متقنة من جيفرسون ليرما، وانفرد بالحارس ووضع الكرة في الزاوية اليسرى، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وحاول منتخب غانا العودة إلى المباراة، وكاد توماس بارتي أن يقلص الفارق بتسديدة مرت بجوار القائم، فيما اضطر كارلوس كيروش لإجراء تبديلين بسبب الإصابة، بينما واصل المنتخب الغاني الاستحواذ في بعض الفترات دون ترجمة ذلك إلى أهداف.

واقترب منتخب كولومبيا من إضافة الهدف الثالث، بعدما تصدى الحارس أتي زيجي لانفراد جديد من لويس دياز، كما مرت تسديدة قوية من خوان كينتيرو بجوار القائم، في حين أهدر دافينسون سانشيز فرصة من ضربة رأس، وأجرى نيستور لورينزو عدة تبديلات للحفاظ على تفوق فريقه.

واحتسب الحكم ست دقائق وقتا بدلا من الضائع، وواصل منتخب كولومبيا الاحتفاظ بالكرة وتهدئة إيقاع اللعب، بينما لم ينجح منتخب غانا في تهديد المرمى خلال الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز كولومبيا بنتيجة 1-0 والتأهل إلى الدور التالي.