كأس العالم - مدرب كندا: المغرب بلا نقاط ضعف.. وعلينا التمسك بأسلوبنا

شدد جيسي مارش مدرب منتخب كندا على صعوبة مباراة فريقه ضد المغرب في كأس العالم.

وتلعب كندا ضد المغرب مساء السبت ضمن دور الـ16 لكأس العالم.

وقال جيسي مارش في مؤتمر صحفي: "علينا التمسك بأسلوب لعبنا الهجومي مع الانضباط الدفاعي وإغلاق المساحات أمام المغرب. نتطلع إلى مواصلة الرحلة وتحقيق إنجاز أكبر أمام الفريق صاحب المركز الرابع في كأس العالم 2022".

وأضاف "المنتخب المغربي لا يعاني من أي نقاط ضعف، بعدما قدم مستويات مميزة في البطولة عززت مكانته كأحد أقوى المنتخبات. لديهم خط وسط قوي يتمتع بالحركة والانسيابية، وقدرات هجومية تجعلع يعاقب أي منافس لا يلتزم بالخطة".

وأتم تصريحاته "نعلم أن المغرب سيختبر كل ما نقوم به، علينا أن نتمسك بالأمور التي نجيدها، ثم نرى ما إذا كان ذلك سيكون كافيا أمام منافس بهذا الحجم".

ويلاقي منتخب المغرب نظيره الكندي يوم السبت 4 يوليو الساعة 8 مساءً.

ويدير طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة مايكل أوليفر، مباراة كندا أمام المغرب.

وتعد تلك المرة الأولى التي يدير فيها مايكل أوليفر مباراة يكون أحد طرفيها المنتخبين المغربي أو الكندي.

وجاء طاقم الحكام على النحو التالي:

حكم ساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر

مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بورت

مساعد ثان: الإنجليزي جيمس مانورينج

الحكم الرابع: الهولندي داني ماكيلي

الحكم المساعد الاحتياطي: الهولندي هيسيل ستيجسترا

ويلتقي الفائز من مباراة كندا أمام المغرب، مع الفائز من مباراة باراجواي أمام فرنسا في الدور ربع النهائي لكأس العالم.