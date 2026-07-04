كأس العالم - مؤتمر سكالوني: أهنئ كاب فيردي.. لكننا نستحق الفوز

يرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن منتخب بلاده حقق انتصار مستحقا على حساب كاب فيردي.

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 من كأس العالم على حساب كاب فيردي بشق الأنفس.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين في مؤتمر صحفي: "أهنئ منتخب كاب فيردي على أدائه، لقد عانينا كثيرا في هذه المباراة الصعبة، لكننا نستحق الفوز. نحن نلعب بقلب وروح".

وأضاف "سأتحدث مع اللاعبين عن السلبيات، لكن علينا أيضا التركيز على الإيجابيات. مررنا ببعض اللحظات الصعبة، لكننا واصلنا القتال، وهذا هو الأهم".

وكشف "إنزو فرنانديز كان يعاني من شد عضلي، لكنه أكمل المباراة لأننا لم نكن نملك تبديلا إضافيا".

وشدد "الجميع اعتقد أن المباراة ستكون سهلة، لكننا كنا نعلم جيدا أنها لن تكون كذلك".

وتابع "في كرة الهدف الثاني كنا نعرف أن لاعب كاب فيردي سيتجه إلى العمق ثم يسدد، ورغم أننا كنا على دراية بذلك، فإنه سجل هدفا رائعا".

وأتم تصريحاته "عندما تحقق الفوز وتقدم مباراة جيدة، تبقى هناك أمور تحتاج إلى تصحيح، لكن الأهم أن الفريق أظهر شخصية قوية واستجاب في الأوقات الصعبة".

سجل أهداف التانجو: ليونيل ميسي، وليساندرو مارتينيز، وديني بورجيس (هدف عكسي).

فيما أحرز ديروي دوارتي، وأبيل كابرال هدفي منتخب كاب فيردي.

الأرجنتين تأهلت إلى دور الـ16 لتواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة مرتقبة.

وضمنت مصر مقعدها في دور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

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