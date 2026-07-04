كأس العالم - حسام حسن: مواجهة ميسي؟ "مفيش مصري بيخاف من حد"

السبت، 04 يوليه 2026 - 04:45

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

شدد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر أنه "مفيش مصري بيخاف من حد" قبل مواجهة الأرجنتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين في دور الـ 16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح وفوز الأخير على كاب فيردي بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وقال مدرب منتخب مصر عبر قناة MBC مصر: "فخور بلاعبي فريقي وكنا الطرف الأفضل، ومرموش كاد أن يسجل هدفا في بداية الشوط الثاني، وبعد التعادل استطعنا خوض مباراة من طرف واحد وضغطنا على أستراليا وتراجعوا لمناطقهم الدفاعية".

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وأضاف "لعبنا لآخر ثانية من أجل الفوز في اللقاء بسيطرة واستحواذ وتفوقنا على أستراليا في كل شيء".

وتابع "بكاء صلاح والجهاز الفني بسبب الضغوط، نحن نستهدف إسعاد الشعب المصري حول العالم".

وشدد "سعيد بصلاح وسعيد بتفكيري في تغيير مركزه في وقت بسيط وقدمنا له الحلول، تغيير مركز صلاح لم يكن صدفة بل قدمت له راحة بدنية ونفسية ليقدم أفضل شيء ويضيف للفريق خلال وجوده في الملعب، وأعتقد أنهم في أوروبا لم يعتمدوا عليه في هذا المركز".

وأتم عن مواجهة ميسي قائلا: "مفيش مصري بيخاف من حد"، نعرف خصومنا ونحترمهم وسنجتهد وسنأخذ بالأسباب، وسندرس الفريق بأكمله سواء بميسي أو بدونه، ولدينا طموح ولما لا نفوز ولدي لاعبين مخلصين".

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تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

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