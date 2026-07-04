كأس العالم - ذا أثليتك: لا تأجيل لمباريات دور الـ 16 بسبب الأحوال الجوية

السبت، 04 يوليه 2026 - 04:26

كتب : FilGoal

سوء الأحوال الجوية - المكسيك

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقف مباراتي إنجلترا ضد المكسيك والبرازيل أمام النرويج من التأجيل في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وكشفت تقارير صحفية احتمالية تأجيل موعد انطلاق المباراتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكشف فيفا لشبكة "ذا أثليتك" أن المباراتين ستقامان في نفس الموعد دون تغيير حتى الآن.

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وسبق أن كشف مصدر من الاتحادين البرازيلي والمكسيكي للشبكة الموثوقة بوجود احتمالية لتأجيل انطلاق اللقاء.

وأشارت التقارير إلى أن مباراة إنجلترا ضد المكسيك مرشحة للنقل إلى موعد الظهيرة بتوقيت المكسيك، بدلا من السادسة مساءً كما كان مقررا، ما يعني خوض اللقاء في أجواء أكثر حرارة، وهو عامل إضافي قد يضاعف من معاناة اللاعبين بدنيًا.

فيما أفادت بعض التقارير عن احتماله تقديم مباراة البرازيل والنرويج ساعة واحدة بسبب الطقس الحار الذي ستشهده المباراة مما يجعل توقيت المباراة صعب على الفريقان.

وشهد كأس العالم 2026 توقف مباراتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

الأولى بين فرنسا والعراق وبسبب بدء الشوط الثاني بعد ساعتين من نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الرعدية.

فيما تأخرت انطلاقة مباراة المكسيك ضد الإكوادور لمدة ساعة بسبب الأمطار الرعدية أيضا في دور الـ 32.

إنجلترا المكسيك كأس العالم البرازيل النرويج
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