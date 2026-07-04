كأس العالم - وزير الرياضة: أدركت سابقا أن منتخب مصر سيقدم إنجازا

يتوقع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن يقدم منتخب مصر أداءً كبيرا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 لمواجهة الأرجنتين في مباراة منتظرة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة عبر قناة DMC: "الإنجاز تحقق بشكل مضاعف، الضغط العصبي والنفسي أصبح أقل بعد التأهل، وأتوقع أن نقدم أداءً كبيرا في دور الـ 16".

وأضاف "عندما شاهدت تكاتف وحماس المنتخب خلال معسكر السعودية في مارس الماضي أدركت أن هذا الفريق سيقدم أداء جيدا وإنجازا في كأس العالم".

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تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تنتظر مصر الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي بعد قليل لمواجهته في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب أتلانتا".