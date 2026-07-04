مباشر كأس العالم - كولومبيا (1)-(0) غانا.. الشوط الثاني
السبت، 04 يوليه 2026 - 04:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كولومبيا ضد غانا بكأس العالم.
ويلعب منتخب كولومبيا ضد غانا ضمن دور الـ32 من كأس العالم.
لمتابعة مباراة كولومبيا ضد غانا دقيقة بدقيقة من هنا.
ق14 جون أرياس يسجل الهدف الأول لكولومبيا بعدما استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر سكالوني: أهنئ كاب فيردي.. لكننا نستحق الفوز كأس العالم - ميسي يكشف أسباب صعوبة مباراة كاب فيردي كأس العالم - حسام حسن: مواجهة ميسي؟ "مفيش مصري بيخاف من حد" كأس العالم - ميسي رجل مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي كأس العالم - ذا أثليتك: لا تأجيل لمباريات دور الـ 16 بسبب الأحوال الجوية كأس العالم - وزير الرياضة: أدركت سابقا أن منتخب مصر سيقدم إنجازا تشكيل كأس العالم - كوردوبا يقود هجوم كولومبيا.. وتغيير في حراسة مرمى غانا حلم ياسر إبراهيم