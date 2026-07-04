انتهت في كأس العالم - كولومبيا (1)-(0) غانا.. المقعد الأخير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كولومبيا ضد غانا بكأس العالم.

ويلعب منتخب كولومبيا ضد غانا ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

لمتابعة مباراة كولومبيا ضد غانا دقيقة بدقيقة من هنا.

ق14 جون أرياس يسجل الهدف الأول لكولومبيا بعدما استغل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة