تشكيل كأس العالم - كوردوبا يقود هجوم كولومبيا.. وتغيير في حراسة مرمى غانا

يقود جون كوردوبا هجوم كولومبيا أمام غانا في آخر مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان في الرابعة والنصف فجرا على ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي.

وعاد دانييل مونوز للمشاركة أساسيا بعدما شارك بديلا في مباراة البرتغال التي انتهت بالتعادل السلبي.

في المقابل عاد لورانس إيتي زيجي لحراسة مرمى غانا بدلا من بنجامين أساري بعدما تعافي من الإصابة التي تعرض لها ضد بنما في اللقاء الأول.

وجاء تشكيل كولومبيا

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: يوهان موخيكا – جون لوسيمي – دافينسون سانشيز – دانييل مونوز

الوسط: جوستافو بويرتا – جيفرسون ليرما – جون أرياس

الهجوم: لويس دياز – جون كوردوبا – خاميس رودريجيز

فيما جاء تشكيل غانا

حراسة المرمى: لورانس إيتي زيجي

الدفاع: مارفين سينايا – دريك لوكاسيين – جيروم أوبوكو – جيدون منساه

الوسط: توماس بارتي – كواسي سيبو – كاليب يرينكي

الهجوم: إينياكي ويليامز – جوردان أيو – أنطوان سيمينيو

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع سويسرا التي انتصرت على الجزائر 2-0.

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