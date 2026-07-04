كأس العالم - إبراهيم حسن: المشادة مع الشرطي؟ "لو هموت محدش يدوس على كرامتنا"

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل ما حدث مع شرطة دالاس في الفندق عشية مباراة مصر ضد أستراليا في كأس العالم 2026.

وسافرت بعثة منتخب مصر الأربعاء، إلى تكساس استعدادا لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 بكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر قناة MBC مصر: "المشادة كانت سريعة، فرد الأمن تعامل معنا بشكل سيء جدا، بعثة منتخب مصر كانت في مكانها المخصص بالفندق وجاء مشجع لمنتخب مصر طلب أن يلتقط نجله صورة مع تريزيجيه".

وأضاف "فرد الأمن تعامل بشكل عنيف وتعدي عليّ بالضرب في الصدر، "وأنا لو هموت محدش يدوس على كرامتنا حتى لو آخر لحظة في حياتي في أي بلد"، واستعدت حقي وحق بلدي وحق الطفل".

وأكمل "الكل تعامل معنا بشكل رائع وبحب غير عادي، لدرجة أن رجل شرطة من سياتل أهدى حسام حسن شارته".

وأتم "قبل تسديد ركلات الترجيح، أقسمت لحسام حسن أن أول ركلة لأستراليا ستضيع أعلى العارضة وهو ما حدث، وكذلك الركلة الرابعة".

وأوضحت شرطة دالاس في بيانها أنها على علم بالفيديو المتداول، والذي يُظهر تدخل أحد عناصرها مع أعضاء من أحد منتخبات كرة القدم المشاركة في البطولة.

وأضاف البيان أن شرطة دالاس استجابت لبلاغ وارد من أمن أحد الفنادق، يفيد بوجود شخص لا يحمل تصريحا خاصا بالبطولة ويحاول الدخول إلى المنطقة المخصصة لإقامة المنتخب.

وتابع البيان أنه بعد التحقق، تبين أن أفراد الفريق لم يكونوا يضعون بطاقات الهوية الخاصة بمنتخبات كأس العالم بشكل ظاهر، وهو إجراء إلزامي وفق لوائح التنظيم.

وأكدت شرطة دالاس أن الموقف تم احتواؤه في موقع الواقعة دون تصعيد، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعًا مع ممثلي الفريق لمناقشة الملاحظات والمخاوف، قبل أن يتم تسوية الأمر بالكامل وانتهاء القضية دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.

وأوضح مصدر في وقت سابق بتصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حدثت مشادة بين إبراهيم حسن مدير المنتخب مع أحد المسؤولين المتواجدين في فندق الإقامة."

وذكر المصدر "سبب المشادة يرجع إلى سوء تعامل المنظمين مع الجماهير المصرية الراغبة في التقاط صورا تذكارية".

وأكد المصدر "الموقف كان بسيطا ولحظيا، ولا يوجد أي شيء يؤثر على تركيز منتخب مصر في كأس العالم".

وحقق منتخب مصر الفوز على أستراليا بنتيجة 2-1 وتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم.