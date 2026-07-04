كأس العالم - عاشور: الجميع قاتل داخل الملعب.. ودعم الجماهير صنع الفارق

أعرب إمام عاشور لاعب منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بالفوز الأخير، مؤكدا أنه جاء تتويجا لمجهود ضخم بذله اللاعبون داخل الملعب.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم بعد تحقيق الانتصار أمام أستراليا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال إمام عاشور عبر بي إن سبورت: "الفوز الأخير جاء تتويجا لمجهود كبير بذله الفريق داخل الملعب، الجميع قدم كل ما لديه لتحقيق الانتصار".

وواصل "قدمنا أداء كبيرا، وعملنا ما علينا، وبذلنا مجهودا ضخما اليوم، وبالفعل طعم الفوز يكون مختلفا مع منتخب مصر".

وأتم "شعرنا وكأننا نلعب في مصر بفضل الجماهير وما قدمته لنا من دعم، ومع مساندة الجمهور إن شاء الله ربنا يكرمنا في القادم".

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تنتظر مصر الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي بعد قليل لمواجهته في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب "أطلنطا".

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