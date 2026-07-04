مباشر كأس العالم - الأرجنتين (1)-(1) كاب فيردي.. تصدي خيالي
السبت، 04 يوليه 2026 - 00:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي بكأس العالم.
ويلعب منتخب الأرجنتين ضد كاب فيردي ضمن دور الـ32 من كاس العالم.
وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي ضمن دور الـ16 بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح.
لمتابعة مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي دقيقة بدقيقة من هنا.
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