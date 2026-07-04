كأس العالم - صلاح عن ركلته ضد أستراليا "قلت إن كانت لحظتي الأخيرة في كأس العالم سأسددها مثل بانينكا"

السبت، 04 يوليه 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - أستراليا

عبر محمد صلاح قائد منتخب مصر عن سعادته الكبيرة بالفوز أمام أستراليا، مؤكدا أن لاعبي الفراعنة دخلوا اللقاء وهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وحقق منتخب مصر انتصارا مثيرا بركلات الترجيح أمام أستراليا بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وقال محمد صلاح عبر بي إن سبورت: "صنعنا التاريخ وتحدثت قبل اللقاء مع اللاعبين على ضرورة إبراز جودتنا الخاصة بنا، وسعيد جدا لتحقيق الفوز بالمباراة".

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وعن ركلة الجزاء بطريقة "بانينكا" قال: "لو كان هناك شخص يسدد بتلك الطريقة فسيكون أنا، قررت في آخر لحظة أن أسددها بذلك الشكل إذا كانت تلك آخر كأس عالم بالنسبة لي".

وعن مواجهة ليونيل ميسي المحتملة في الجولة المقبلة قال: "علينا احترام كل المنتخبات".

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، تنتظر مصر الفائز بين الأرجنتين وكاب فيردي بعد قليل لمواجهته في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب "أطلنطا".

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