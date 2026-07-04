كأس العالم - الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لدور الـ 16

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر وجماهير الشعب المصري بعد التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي 1-1 في دور الـ 32.

وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "أهنئ أبناء مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على هذا الإنجاز التاريخي، بالتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخب".

"أثبتم أن الإيمان بالقدرة، والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر".

وتقدم منتخب مصر بهدف إمام عاشور، فيما تعادلت أستراليا بهدف عكسي من محمد هاني.

ووصلنا إلى ركلات الترجيح وحقق منتخب مصر الفوز بتسجيل ركلاته الترجيحية الـ 4 من أًصل 4.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كاب فيردي والأرجنتين.