كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16.. والقنوات الناقلة
السبت، 04 يوليه 2026 - 00:01
كتب : FilGoal
يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعدما تأهل أمام أستراليا بركلات الترجيح.
وحقق منتخب مصر انتصارا مثيرا بركلات الترجيح أمام أستراليا بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 ليحقق منتخب مصر انتصارا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.
في المقابل حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على كاب فيردي بنتيجة 3-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.
وتقام المباراة على ملعب مرسيدس بنز آرينا في مدينة أتلانتا الأمريكية.
موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم
مصر ضد الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي
الثلاثاء 7 يوليو 2026.
وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.
بتعليق علي محمد علي.
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