كأس العالم - موعد مباراة مصر المقبلة في دور الـ16.. والقنوات الناقلة

السبت، 04 يوليه 2026 - 00:01

كتب : FilGoal

إمام عاشور - عمر مرموش - منتخب مصر - أستراليا

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعدما تأهل أمام أستراليا بركلات الترجيح.

وحقق منتخب مصر انتصارا مثيرا بركلات الترجيح أمام أستراليا بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 ليحقق منتخب مصر انتصارا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وينتظر منتخب مصر مواجهة الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

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وتقام المباراة على ملعب مارسيدس بينز آرينا.

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

مصر ضد الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي

الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.

بتعليق علي محمد علي.

منتخب مصر موعد مباراة مصر المقبلة كأس العالم
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