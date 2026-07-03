تشكيل كأس العالم - ميسي يقود هجوم الأرجنتين.. وريان مينديش أساسي مع كاب فيردي

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 23:45

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد الأردن

يعود ليونيل ميسي إلى تشكيل الأرجنتين الأساسي من جديد في المشاركة رقم 30 له في المونديال بمواجهة كاب فيردي بعدما شارك الجولة الماضية على مقاعد البدلاء أمام الأردن.

ويلعب الأرجنتين مباراته أمام كاب فيردي على ملعب ميامي.

وأعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين التشكيل الرسمي لمواجهة كاب فيردي في دور الـ32 من كأس العالم.

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وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينز.

الدفاع: ليساندرو مارتينز - كريستيان روميرو - فاكوندو ميدينا - نهاويل مولينا.

الوسط: رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر - إنزو فرنانديز.

الهجوم: تياجو ألمادا - لاوتارو مارتينز - ليونيل ميسي.

تشكيل كاب فيردي لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

حراسة المرمى: فوزينيا.

الدفاع: ديني بورجاس - بيكو لوبيز - سيدني لوبيز - ستيفين مورينا.

الوسط: كيفين بينا - جوفان كابرال - ديور دوارتي - لاروس دوارتي.

الهجوم: نونو دا كوستا - ريان مينديش.

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