كأس العالم - شرطة دالاس تصدر بيانا حول واقعة إبراهيم حسن مع الشرطي الأمريكي

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

أصدرت شرطة دالاس بيانا رسميا، اليوم الجمعة، بشأن الواقعة التي انتشر مقطع مصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أثناء تداخُل مع أحد أفراد الشرطة الأمريكية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وأوضحت شرطة دالاس في بيانها أنها على علم بالفيديو المتداول، والذي يُظهر تدخل أحد عناصرها مع أعضاء من أحد منتخبات كرة القدم المشاركة في البطولة.

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وأضاف البيان أن شرطة دالاس استجابت لبلاغ وارد من أمن أحد الفنادق، يفيد بوجود شخص لا يحمل تصريحا خاصا بالبطولة ويحاول الدخول إلى المنطقة المخصصة لإقامة المنتخب.

وتابع البيان أنه بعد التحقق، تبين أن أفراد الفريق لم يكونوا يضعون بطاقات الهوية الخاصة بمنتخبات كأس العالم بشكل ظاهر، وهو إجراء إلزامي وفق لوائح التنظيم.

وأكدت شرطة دالاس أن الموقف تم احتواؤه في موقع الواقعة دون تصعيد، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعًا مع ممثلي الفريق لمناقشة الملاحظات والمخاوف، قبل أن يتم تسوية الأمر بالكامل وانتهاء القضية دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.

وأوضح مصدر في وقت سابق بتصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حدثت مشادة بين إبراهيم حسن مدير المنتخب مع أحد المسؤولين المتواجدين في فندق الإقامة."

وذكر المصدر "سبب المشادة يرجع إلى سوء تعامل المنظمين مع الجماهير المصرية الراغبة في التقاط صورا تذكارية."

وأكد المصدر "الموقف كان بسيطا ولحظيا، ولا يوجد أي شيء يؤثر على تركيز منتخب مصر في كأس العالم."

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