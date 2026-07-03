كأس العالم - إبراهيم حسن: لن نتراجع في الشوط الثاني ضد أستراليا

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 22:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الفريق لن يتراجع للدفاع في الشوط الثاني أمام أستراليا.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما بهدف دون رد على أستراليا بفضل هدف إمام عاشور. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر بي إن سبورت بين شوطي اللقاء: "عملنا على نقاط قوة وضعف أستراليا، وحاولنا تقليل خطورتهم من الكرات الثابتة والطولية".

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وأضاف "نريد تقليل الأخطاء في الشوط الثاني والمباراة ليست سهلة خاصة أمام فريق يمتاز بالقوة البدنية".

وأتم "لن نتراجع في الشوط الثاني للدفاع، وبإذن الله سنسجل هدفا ثانيا وثالثا وسنحقق الفوز".

ويقام اللقاء على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي والتي ستقام في الواحدة صباحا يوم السبت.

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