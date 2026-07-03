كأس العالم - حالة الطقس تهدد مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي

يترقب القائمون على تنظيم مباراة منتخب الأرجنتين أمام منتخب كاب فيردي تطورات الطقس في أجواء غير مستقرة، ، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ32 من كأس العالم 2026، والتي تُقام على ملعب هارد روك ستاديوم بمدينة ميامي.

ويستعد الأرجنتين لمواجهة كاب فيردي في إطار دور الـ32 من كأس العالم على أن يواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مباراة مصر وأستراليا.

وكشفت شبكة TYC الأرجنتينية أن السلطات الأمريكية وضعت المدينة في حالة تأهب، بعد صدور توقعات بسقوط أمطار غزيرة، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية مصحوبة بصواعق كهربائية، وهو ما قد يهدد انتظام اللقاء المقرر انطلاقها في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

وشهدت ميامي خلال الساعات الماضية طقسا متقلبا، حيث غطت السحب سماء المدينة في فترات طويلة، مع ظهور الشمس على فترات متقطعة، فيما تشير التقارير الجوية إلى أجواء رطبة وعواصف متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة، ما يزيد من احتمالات التدخل التنظيمي أثناء المباراة.

وبحسب بروتوكولات السلامة المتبعة في الولايات المتحدة، فإنه في حال رصد صواعق كهربائية على بعد 13 كيلومترًا من محيط الملعب، سيتم إيقاف المباراة فورا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، مع إخلاء أرض الملعب والمدرجات من اللاعبين والجماهير.

وفي حال تكرار الصواعق خلال فترة التوقف، يُعاد احتساب زمن الإيقاف من جديد، دون سقف زمني محدد.

وتبقى الأنظار موجهة نحو تطورات الحالة الجوية حتى موعد المباراة، وفي حال توقف اللقاء مؤقتا، سيخوض اللاعبون فترة إحماء مدتها خمس دقائق قبل استئناف اللعب، فور صدور الضوء الأخضر من الجهات المختصة.