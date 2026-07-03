كأس العالم - صافرة أمريكية تقود مباراة البرازيل والنرويج.. وظهور مغربي في لقاء إنجلترا والمكسيك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طاقم حكام مباراتي دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة النرويج في دور الـ16 فيما يواجه منتخب إنجلترا نظيره المكسيكي من الدور ذاته.

ويقود الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح مباراة البرازيل والنرويج.

ويتولى الحكم الأسترالي علي أفغاني مباراة إنجلترا والمكسيك.

موعد مباراتي دور الـ16 من كأس العالم

البرازيل × النرويج يوم الأحد 5 يوليو في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

إنجلترا × المكسيك صباح الإثنين 6 يوليو في تمام الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

حكام مباراتي دور الـ16 من كأس العالم

البرازيل × النرويج

حكم الساحة: الأمريكي إسماعيل الفاتح

حكم مساعد أول: الأمريكي كوري باركر.

حكم مساعد ثاني: الأمريكي كيلي أتكينس.

حكم رابع: الهندوراسي سعيد مارتينز.

حكم ساحة احتياطي: الهندوراسي والتر لوبيز.

إنجلترا × المكسيك

حكم ساحة: الأسترالي علي أفغاني.

حكم مساعد أول: الأسترالي جورج لاكردينس.

حكم مساعد ثاني: الأسترالي أندرو ليندساف.

حكم رابع: المغربي جلال جيد.

حكم ساحة مساعد احتياطي: المغربي زكريا برينسي.