مباشر كأس العالم - مصر (1)-(1) أستراليا.. إلى ركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد أستراليا ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا في التاسعة مساءً على ملعب دالاس لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور الـ 16 وسيلتقي الفائز من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي يوم الثلاثاء المقبل.

المباراة مذاعة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس، وبي إن سبورتس المفتوحة الخاصة بكأس العالم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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إلى ركلات الترجيح

ق 120: مشاركة محمود صابر بدلا من مروان عطية

ق 120: بطاقة صفراء لياسر إبراهيم بعد تدخل على لاعب أستراليا

ق 119: ماثيو ريان يشارك في حراسة مرمى أستراليا بدلا من بيتش

ق 117: خطأ في مكان خطير لأستراليا أمام منطقة الجزاء

ق 112: سوتار يمنع تصويبة إمام ويحولها لركنية

ق 109: تصويبة أرضية قوية من مروان ترتطم بالدفاع لكن الحارس يتصدى لها رغم تغيير الاتجاه

ق 106: مشاركة حمزة عبد الكريم بدلا من عمر مرموش

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق 104: بطاقة صفراء أولى في اللقاء لهيثم حسن بعد جذب لاعب أستراليا من قميصه في منتصف الملعب

ق 93: تسديدة من صلاح على الطائر من لمسة واحدة تعلو العارضة

ق 90: مشاركة بول أوكون ومابيل ثنائي أستراليا بدلا من كونور ميتكالف وأدين أونيل

بداية الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق 90+6: الدفاع يشتت فرصة هيثم حسن من أمام المرمى بعد عرضية صلاح

ق 90+4: تسديدة من صلاح سهلة في يد الحارس

ق 90+3: الحارس يمنع هدفا محققا من رأسية ربيعة

ق 80: مشاركة تريزيجيه بدلا من كريم حافظ

ق 74: تغييران لأستراليا بمشاركة توريه وهيسرتش بدلا من إيرانكوندا وفولباتو

ق 67: مشاركة حسام عبد المجيد وهيثم حسن بدلا من زيكو وحمدي فتحي

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هدف التعادل لأستراليا يأتي برأسية محمد هاني بالخطأpic.twitter.com/0TpLRaFTi5 — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

ق 55: هدف أسترالي من محمد هاني برأسية عكسية

ق 48: إصابة لمحمد هاني وعودته لأرض الملعب بعد تلقي العلاج

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عمر مرموش يهدر فرصة خطيرة للمنتخب المصري 😱pic.twitter.com/Iv39IjIfrI — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

ق 46: مرموش ينفرد ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم مهدرا فرصة محققة لمضاعفة النتيجة

ق 46: خروج بوس أسرع لاعب في كأس العالم ومشاركة كاي تروين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية من إيرانكوندا سهلة في يد شوبير

ق 45+1: فولباتو يسدد كرة من خارج الـ 18 تمر بسلام بجوار القائم الأيمن لشوبير

ق 45: تمريرة طولية من مروان ورأسية من صلاح تصل سهلة في يد الحارس

ق 35: شوبير يتصدى بثبات لتصويبة أرضية قوية من عزيز بيهيتش

ق 31: إصابة محمد هاني بعد تدخل من إيرانكوندا على مستوى الركبة

ق 20: زيكو يهدر انفرادا والحكم يشهر راية التسلل

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مصر تتقدم مبكرا برأسية إمام عاشور في مرمى أستراليا 🇪🇬pic.twitter.com/mpR3XgnBlV — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

ق 13: جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عرضية كريم حافظ ورأسية إمام والهدف الأول لمصر

ق 6: توغل من بوس صوب مرمى منتخب مصر وربيعة يشتت ببراعة لركنية

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أولى الفرص الخطرة في المباراة 😱



منتخب أستراليا كاد أن يسجل الأول ❌pic.twitter.com/xB8AUCZ6ax — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

ق 5: العارضة تمنع الهدف الأول لأستراليا بعد تصويبة من فولباتو الذي سدد من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء