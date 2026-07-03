مباشر كأس العالم - مصر (1)-(0) أستراليا.. زيكو يهدر انفرادا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد أستراليا ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا في التاسعة مساءً على ملعب دالاس لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور الـ 16 وسيلتقي الفائز من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي يوم الثلاثاء المقبل.

المباراة مذاعة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس، وبي إن سبورتس المفتوحة الخاصة بكأس العالم.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 20: زيكو يهدر انفرادا والحكم يشهر راية التسلل

ق 13: جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عرضية كريم حافظ ورأسية إمام والهدف الأول لمصر

ق 6: توغل من بوس صوب مرمى منتخب مصر وربيعة يشتت ببراعة لركنية

ق 5: العارضة تمنع الهدف الأول لأستراليا بعد تصويبة من فولباتو الذي سدد من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء