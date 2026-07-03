تشكيل كأس العالم - لا تغييرات في أسماء أستراليا أمام مصر.. وإيرانكوندا يقود الهجوم

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 19:47

كتب : FilGoal

أستراليا

يعتمد توني بوبوفيتش المدير الفني لـ منتخب أستراليا على نفس الأسماء التي فرضت التعادل على باراجواي أمام منتخب مصر في دور الـ 32 من كـأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا في التاسعة مساءً على ملعب دالاس لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16.

ولم يُجر مدرب أستراليا أي تغيير عن تشكيل فريقه الذي فرض التعادل السلبي على باراجواي في ختام دور المجموعات.

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وسبق أن أعلن منتخب أستراليا نهاية مشوار جاكوب إيتاليانو، وماتيو ليكي لاعبا الفريق في كأس العالم بسبب الإصابة، وعودتهما إلى أستراليا لإكمال العلاج.

وجاء تشكيل منتخب أستراليا

حراسة المرمى: باتريك بيتش

الدفاع: أليساندرو شيركاتي – هاري سوتار – لوكاس هيرنجتون

الوسط: عزيز بهيتش – جاكسون إرفين - أيدن أونيل – جوردان بوس

الهجوم: كريستان فولباتو – نيستوري إيرانكوندا – كونور ميتكالف

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وعلى مقاعد البدلاء: ماتيو ريان – بول إزيو – مليوش ديجناك – جاسون جيرا – كاميرون بورجوس – كاي تيروين – كاميرون ديفلين – بول أكون إنجلستر – إدين هروستيش – أوير مابيل – نيشان فيلوبيلي – محمد توريه – تيتي ينجي.

وتأهل منتخب أستراليا محتلا المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف أمريكا برصيد 4 نقاط.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور الـ 16 وسيلتقي الفائز من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي يوم الثلاثاء المقبل.

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