بوستيكوجلو مدربا جديدا لـ النصر السعودي

أعلن نادي النصر تعاقده رسميا مع آنجي بوستيكوجلو لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة موسمين، في خطوة قوية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي تعيين بوستيكوجلو كخطوة من الفريق السعودي لتعويض رحيل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس الذي حصل مع الفريق على لقب الدوري السعودي.

وخاض بوستيكوجلو، تجربة على رأس الجهاز الفني لنادي توتنام هوتسبير، ويبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية، بعدما صنع اسمًا لافتًا بأسلوبه الهجومي.

فصلً جديد .. السيد آنج بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️ وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين 💛 تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/crIghoUoEQ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2026

وتأمل إدارة النصر في أن ينجح المدرب في تحقيق الدوري للموسم الثاني على التوالي، وبناء فريق قادر على المنافسة بقوة محليًا وقاريًا، في ظل الدعم المنتظر للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادي النصر لخوض دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل بعدما حقق الفريق لقب الدوري السعودي بقيادة المدرب الأسترالي بوستيكوجلو.

ويواجه النصر تحديا كبيرا في الحفاظ على لقب الدوري السعودي في الموسم المقبل بعدما نجح خيسوس في تحقيق اللقب الموسم المنتهي بعد غياب طويل ومنافسة مشتعلة مع الهلال حتى الرمق الأخير.

واختتم النادي بيانه بتوجيه التمنيات بالتوفيق للمدرب الجديد وطاقمه المعاون، في مشوارهم مع النصر خلال الموسمين القادمين.