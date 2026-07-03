تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر

يبدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع أستراليا في التاسعة مساءً على ملعب دالاس لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16.

ويتواجد حمدي فتحي في وسط منتخب مصر لتعويض غياب مهند لاشين بسبب الإيقاف.

ويقود كريم حافظ الجبهة اليسرى لتعويض إصابة أحمد فتوح الذي يغيب بسبب الإصابة.

ويجاور ياسر إبراهيم في قلب الدفاع رامي ربيعة لتعويض غياب محمد عبد المنعم الغائب بسبب الإصابة أيضا.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ رامي ربيعة ـ كريم حافظ

الوسط: مروان عطية ـ حمدي فتحي ـ إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح ـ عمر مرموش - مصطفى زيكو

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - نبيل عماد - حسام عبد المجيد - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمود صابر - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - حمزة عبد الكريم.

فيما خرج من القائمة كل من: مهند لاشين (إيقاف) وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم (إصابة).

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور الـ 16 وسيلتقي الفائز من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي يوم الثلاثاء المقبل.