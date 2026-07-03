كأس العالم – جلوبو: رافينيا يغيب عن مواجهة النرويج رغم عودته إلى التدريبات الجماعية

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 19:11

كتب : FilGoal

رافينيا - البرازيل - هايتي

شهد مران منتخب البرازيل قبل الأخير استعدادا لمواجهة النرويج خبرا سارا، بعودة الجناح رافينيا للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك خلال الحصة التي أُقيمت عصر اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ويستعد البرازيل لمواجهة النرويج في دور الـ16 من كأس العالم يوم الأحد في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

وعاد لاعب برشلونة للظهور مع زملائه بعد فترة غياب، وبمظهر جديد، حيث انضم مجددا لقائمة الفريق ومر عبر الممر الشرفي في بداية المران، في لقطة لافتة داخل معسكر السيلساو.

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وتشابهت عودة رافينيا مع البروتوكول الذي خضع له نيمار قبل أكثر من أسبوعين، إذ شارك في التدريبات دون خوضها بالكامل بنفس الحمل البدني.

وخلال الـ15 دقيقة المسموح فيها لوسائل الإعلام بالحضور، أدى اللاعب الإحماء ولعبة الاستحواذ بشكل طبيعي، قبل أن ينفصل لاحقًا لتدريبات أخف من حيث الشدة.

وكشفت شبكة جلوبو البرازيلية عن غياب رافينيا عن مواجهة النرويج، على أن يُواصل الجهاز الطبي العمل على تجهيزه تحسبًا لمباراة محتملة في ربع النهائي.

في المقابل يظل لوكاس باكيتا الغائب الوحيد عن التدريبات، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال مواجهة اليابان، ليصبح لحاقه ببقية مشوار البرازيل في البطولة أمرًا بالغ الصعوبة.

وسيلتقي الفائز من المواجهة مع المتأهل من لقاء منتخب المكسيك ومنتخب إنجلترا في ربع النهائي، المقرر إقامته يوم 11 يوليو في مدينة ميامي.

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