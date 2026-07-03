كأس العالم - فوزينيا: كريستيانو مثال للانضباط.. وميسي استثنائي

كشف فوزينيا حارس مرمى منتخب كاب فيردي، أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في رأيه، متفوقًا على كريستيانو رونالدو وجميع نجوم العالم بفضل ما يقدمه في الملاعب.

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهة الأرجنتين صباح غدا السبت في تمام الواحدة صباحا في دور الـ32.

وقال فوزينيا عبر شبكة ESPN: "بالنسبة لي، ميسي لاعب استثنائي، خارج أي مقارنة، وإذا كان علي أن أختار أفضل لاعب، فسيكون ميسي".

وواصل "كريستيانو رونالدو آلة، إنه أعظم مثال على الانضباط، لكن بالنسبة لي ميسي هو اللاعب الوحيد والفريد".

وعن سبب اسمه قال: "أنا من مواليد 1986، وبحسب ما أعرف من والدي، كان هناك كأس عالم في ذلك العام، الاسم الذي كان من المفترض تسجيله هو فالدانو، نسبة إلى خورخي فالدانو، أعتقد أنه لعب في ريال مدريد".

وواصل "لكن عندما جاء وقت تسجيل الاسم، كان والدي في الخدمة العسكرية، ولم يقبلوا اسم فالدانو، فاضطر والدي لإرسال اسم آخر، وبما أن والدي وجدتي كانا يشجعان البرازيل، وكان والدي يحب جوزيمار لأنه كان يسجل الأهداف كثيرا، فكان هذا هو الاسم الذي تم تسجيله، وهكذا بقي".

وأردف "عندما بدأت متابعة كرة القدم، كنت أحب خوسيه لويس تشيلافيرت بسبب الركلات الحرة، وبعدها أحببت روجيريو سيني أيضا، كنت في صغري أسدد ركلات الجزاء والركلات الحرة".

وكشف "أكثر حارس أحببته كان ميشيل برودوم من بنفيكا، وأيضا جيانلويجي بوفون بسبب تمركزه، وإدوين فان دير سار لأنه كان من أوائل الحراس الذين يجيدون اللعب بالقدم".

وأتم "رونالدينيو محبوب في أي مكان، ورونالدو الظاهرة كذلك، لكن بالنسبة لي ميسي لاعب من فئة خاصة، في أي مكان، ولو كان علي اختيار قدوة من لاعبي الخط الأمامي، فسيكون ميسي".

وتأهل منتخب كاب فيردي كصاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات في المشاركة الأولى لمنتخب كاب فيردي في كأس العالم.