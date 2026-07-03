تقرير: الإفريقي يتحرك لضم الجفالي بعد حصوله على مستحقاته من الزمالك

دخل النادي الإفريقي في مفاوضات مع الجناح التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اقتراب اللاعب من خوض تجربة جديدة خارج مصر.

وكشفت شبكة نسمة سبورت عن وجود اهتمام كبير من جانب الإفريقي التونسي بضم اللاعب إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى الجفالي أزمته المالية مع الزمالك بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة، عقب لجوئه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ليصبح رحيله عن القلعة البيضاء مسألة وقت خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يغادر الجفالي صفوف الزمالك هذا الصيف، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني، وسط اهتمام الإفريقي بضمه لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخاض الجفالي مع الزمالك 3 مباريات دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

ويبحث النادي الإفريقي عن تدعيم مركز الجناح بلاعب يمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق، خاصة مع ضغط المنافسات المحلية والقارية المنتظرة، وهو ما يجعل الجفالي خيارًا مطروحًا بقوة على طاولة إدارة النادي.

في المقابل يرحب اللاعب بالعودة إلى الدوري التونسي وخوض تجربة جديدة بعد الفترة التي قضاها في مصر، على أمل استعادة بريقه وتقديم الإضافة المنتظرة مع فريقه الجديد حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي.