متحف كأس العالم - القبعة البحرية لجماهير مصر

اشتهرت الجماهير المصرية المتواجدة في باليرمو في كأس العالم 1990 بارتداء قبعات بحرية.

وشارك منتخب مصر في مونديال 90 في إيطاليا، لأول مرة منذ 56 سنة، حيث يرجع الظهور الأول للفراعنة في مونديال 1934 وكان في إيطاليا أيضا.

القبعة البحرية التي اشتهرت بارتداء جماهير مصر لها في مونديال 1990 هي قبعة البحارة التقليدية.

وارتدت الجماهير القبعات لتكون رمزاً بحرياً يعبر عن الهوية الساحلية لمدينة بالميريو التي استضافت مباريات المنتخب، وارتبطت بشكل وثيق بمشجعي منتخب مصر في تلك البطولة.

وتشارك مصر في مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، للمرة الرابعة في التاريخ.

ونجح الفراعنة في عبور دور المجموعات لأول مرة في التاريخ، وكذلك تحقيق أول فوز في البطولة أمام نيوزيلندا 3-1.

وتتواجد القبعة المصرية في متحف مقتنيات كأس العالم الافتراضي من FilGoal.com

ويستعرض معكم FilGoal.com العديد من المقتنيات التاريخية لرحلة كأس العالم عبر متحف كأس العالم.

ويتكون متحف كأس العالم لـFilGoal.com من 6 غرف. الأولى لرحلة كأس العالم تاريخيا، والثانية لـ أساطير كأس العالم، والثالثة لـ لحظات سعيدة، ثم الرابعة لـ لحظات درامية، والخامسة لـ تاريخ العرب في كأس العالم، أما الغرفة الأخيرة فما زالت تحت الإنشاء وستكون مخصصة للترفيه.

للتجول في متحف كأس العالم مع FilGoal.com بتقنية البانوراما.. اضغط هنا

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