ماركا: شتيجن يقترب من الانتقال لـ أياكس معارا

اقترب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة من الانتقال إلى أياكس أمستردام على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين النادي الهولندي وبرشلونة واللاعب.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة بسبب راتب الحارس المرتفع، حيث يحصل تير شتيجن على قرابة 20 مليون يورو سنويًا، أياكس لم يكن قادرا على تحمل هذا الرقم، ليتم التوصل إلى صيغة تقضي بدفع النادي الهولندي ما يزيد قليلا عن 10% فقط من الراتب، بينما يتحمل برشلونة الجزء الأكبر.

ولا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد الحسم، أبرزها خضوع اللاعب للكشف الطبي في أمستردام للتأكد من تعافيه الكامل من الإصابة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

لعب المدرب الإسباني ميجيل ميشيل مدرب أياكس دورا محوريا في اقتراب الصفقة من النهاية، إذ سبق له العمل مع تير شتيجن خلال فترة إعارته إلى جيرونا الموسم الماضي، ونجح حينها في استقدامه بشروط مالية مشابهة.

ميشيل المدرب الحالي لأياكس، أبدى رغبته في التعاقد مع الحارس الألماني ومنحه فرصة المشاركة الأساسية، وهو ما شجع اللاعب على الموافقة على الانتقال.

وكان تير شتيجن قد أدرك صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع برشلونة في الموسم الجديد، في ظل اعتماد الجهاز الفني على الحارس الشاب جوان جارسيا، الذي قدم موسمًا قويًا وفرض نفسه كخيار أول تحت قيادة المدرب هانز فليك.

يُذكر أن عقد تير شتيجن مع برشلونة يمتد لموسمين إضافيين، ومن المنتظر أن يسافر الحارس إلى أمستردام خلال الأيام المقبلة للالتحاق بتدريبات أياكس فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.